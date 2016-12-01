عاجل وبالصورة : قاتل السفير الروسي شرطي من حرس الرئيس أردوغان ﻿

كشفت مواقع إعلامية تركية نقلا عن رئيس بلدية أنقرة ''أن قاتل السفير التركي شرطي''.

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كشفت مواقع إعلامية تركية نقلا عن رئيس بلدية أنقرة "أن قاتل السفير التركي شرطي".

وأفادت ذات المصادر، أن الجاني الذي قتل السفير الروسي اسمه Mert Altintas من مواليد 1994 و هو من حرس الرئيس أردوغان.

قالت مصادر في السفارة الروسية بالعاصمة التركية إن السفير اندريه كارلوف أصيب برصاص بندقية خلال إلقائه كلمة عقب حضوره معرضاً فنياً بالعاصمة أنقرة.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي ووسائل إعلام أخرى أن السفير الروسي في أنقرة أصيب بجروح خطيرة في هجوم مسلح بواسطة مسدس يدوي، ولم يتم نقله للمستشفى على الفور بسبب تواصل الاشتباك المسلح بين رجال الأمن والمهاجم.