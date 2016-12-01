بالفيديو.. هذه هي الكلمات العربية التي هتف بها قاتل السفير الروسي في تركيا ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل، بأن قاتل السفير الروسي بمدينة أنقرة التركية، اليوم الاثنين، كان يصرخ ''هذا هو جزاء القتلة في حلب''، مضيفا وهو يهتف ''الله أكبر'' رافعا سبابته للأعلى.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية قبل قليل، بأن قاتل السفير الروسي بمدينة أنقرة التركية، اليوم الاثنين، كان يصرخ "هذا هو جزاء القتلة في حلب"، مضيفا وهو يهتف "الله أكبر" رافعا سبابته للأعلى.

ونشرت المصادر ذاتها اللحظات الأولى التي تلت ارتكاب المسلح لهجومه، حيث أظهرت الصور إصابة العديد من الأشخاص الذين كانوا داخل المعرض ومن بينهم السفير الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن المسلح، وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية قتل بدوره فور ارتكابه لعمليته المسلحة، لكن دون ظهور فيديو أو صورة تؤكد هذا المعطى.