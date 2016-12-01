عاجل.. الخارجية الأميركية ترد على مقتل السفير الروسي بتركيا ﻿

"شوف تيفي"
أدانت وزارة الخارجية الأميركية، قبل قليل، إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة بتركيا.
وحسب وكالة فرانس بريس، فإن المتحدث باسمها جون كيري، قال "تابعنا الأخبار التي أفادت بأن السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف قد تعرض لهجوم من قبل رجل مسلح في أنقرة. إننا ندين عمل العنف هذا بغض النظر عن مصدره".
تجدر الإشارة إلى أن السفير الروسي قتل على يد مسلح بمدينة أنقرة بتركيا، خلال كلمته بمناسبة حضور معرض للفنون التشكيلية.
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