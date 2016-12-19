عاجل وبالصور..هذا هو منفد عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا الذي قُتل بعد ارتكابه هذا الهجوم ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، مقتل منفذ الهجوم الذى استهدف السفير الروسى لدى تركيا، منذ قليل. وأكدت وسائل إعلام تركية، أن السفير الروسي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري،

شوف تيفي:



كشفت وكالة الأناضول التركية، مقتل منفذ الهجوم الذى استهدف السفير الروسى لدى تركيا، منذ قليل. وأكدت وسائل إعلام تركية، أن السفير الروسي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري، اليوم الإثنين.

ونقلت صحيفة تركية، بأن مجهولاً مسلحًا، قام بإطلاق النار على السفير الروسي لدى أنقرة، وذلك أثناء تواجده في معرض الفنون الحديثة في أنقرة.

ونقل شاهد عيان، بأن الحادث وقع، خلال كلمة ألقاها السفير الروسي أندريه كارلوف؛ حيث قام المهاجم بإطلاق النار في الهواء ومن ثم استهدف السفير الروسي بعيارات نارية، وأفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع ثلاثة مصابين في الهجوم على السفير الروسي في أنقرة.