عاجل:السفير الروسي يفارق الحياة بعد اغتياله بتركيا و هذه التفاصيل ﻿

بعد إطلاق النار عليه اليوم الاثنين،فارق السفير الروسي الحياة داخل مستشفى في أنقرة، خلال حضوره معرض فني بالعاصمة التركية.

شوف تيفي:



بعد إطلاق النار عليه اليوم الاثنين،فارق السفير الروسي الحياة داخل مستشفى في أنقرة، خلال حضوره معرض فني بالعاصمة التركية.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية،حسب ما نشرته وكالة الأناضول، أنها تتواصل مع السلطات التركية بشأن الهجوم على السفير في أنقرة، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد أن المهاجم تحدث عن "حلب" وعن "انتقام".



وذكرت "إن.تي.في" أن السفير الروسي، أندريه كارلوف، لدى أنقرة أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسلاح ناري ونقل إلى المستشفى.



من جهتها، قالت قناة "سي.إن.إن تورك" إن إطلاق نار جديداً سمع في موقع إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة.



إلى ذلك، أوضحت مصادر إعلامية أن كارلوف أصيب بعد أن قام رجل مسلح بفتح النار عليه، بينما كان يزور معرضاً فنياً في العاصمة التركية، ونقل إلى المستشفى للعلاج.



