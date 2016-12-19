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عاجل : نقل السفير الروسي بتركيا إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 17:40 عاجل : نقل السفير الروسي بتركيا إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار | دولي
عاجل : نقل السفير الروسي بتركيا إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار
قالت قناة ''إن.تي.في'' التركية قبل قليل إن السفير الروسي في أنقرة، ''أندري كارلوف''، أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حضوره معرضا فنيا بالعاصمة التركية، في هجوم يعتقد أنه ''إرهابي''.

شوف تيفي..وكالات


قالت قناة "إن.تي.في" التركية قبل قليل إن السفير الروسي في أنقرة، "أندري كارلوف"، أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء حضوره معرضا فنيا بالعاصمة التركية، في هجوم يعتقد أنه "إرهابي".

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن السفير الروسي أصيب "بجروح خطيرة"، وقد تم إطلاق النار عليه من ظهره، أثناء إلقائه كلمة في معرض فني بأنقرة، حسب ما أكدته مصادر بالسفارة الروسية في تركيا.

وأشارت مصادر السفارة إلى الاعتقاد بأن يكون الهجوم إرهابيا. فيما أفادت قناة "سي.إن.إن ترك" بأن عدد من حضور المعرض الفني أصيبوا في إطلاق النار.
ويأتي إطلاق النار قبل يوم واحد من سفر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى موسكو لإجراء محادثات حول الوضع في سوريا مع نظيريه الروسي والإيراني

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