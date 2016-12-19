بالوثيقة.. وأخيرا:الماء يعود لساكنة تطوان بعد 80 يوما من الإنقطاع ﻿

أعلن صباح اليوم الإثنين، بعمالة تطوان عن عودة تزويد مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة انطلاقا من اليوم الإثنين، وذلك بعد انقطاعه المستمر والمتكرر عن المدينة لأزيد 80 يوما بعد إجتماع

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أعلن صباح اليوم الإثنين، بعمالة تطوان عن عودة تزويد مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة انطلاقا من اليوم الإثنين، وذلك بعد انقطاعه المستمر والمتكرر عن المدينة لأزيد 80 يوما بعد إجتماع للجنة اليقظة والتتبع التي شكلت لإنهاء الأزمة.

وحسب ذات المصادر، فقد أعلنت لجنة التتبع واليقظة التي تضم مختلف الفاعلين في المجال من وكالة الحوض المائي اللوكوس والشركة المكلفة بالتوزيع أمانديس والمكتب الوطني للماء والكهرباء بحضور رؤساء 8 جماعات ترابية بإقليم تطوان، حيث أعلن بشكل رسمي عن قرار موقع بتزويد ساكنة مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب بشكل مستدام بعد اجتماعها اليوم الإثنين.

وسبق لساكنة تطوان أن نظمت أشكالا إحتجاجية، ضد الإنقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب في حين تعرف المدينة تساقطات مطرية مهمة كل فصل شتاء وهو ما أظهرته الإحصاءات الأخيرة لوزارة الماء التي أعلنت عن نسب مهمة لمخزون حقينات السدود بالمدينة.



