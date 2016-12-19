عاجل:ممثل مشهور ينتحر بالقرطاس ﻿

اهتزت ولاية''ماديا براديش'' بالهند،اليوم الاثنين،على وقع خبر صادم بعدما قام الممثل التليفزيوني الشهير ''كامليش باندي'' بالانتحار رمياً بالرصاص في مدينة ''جابالبور''

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اهتزت ولاية"ماديا براديش" بالهند،اليوم الاثنين،على وقع خبر صادم بعدما قام الممثل التليفزيوني الشهير "كامليش باندي" بالانتحار رمياً بالرصاص في مدينة "جابالبور"

وبحسب ما نشره موقع The Indian Express فإن كاميلش قام بإطلالة النار على نفسه في منطقة الصدر ،ولم يتم الكشف عن السبب الذي دفع النجم إلى قتل نفسه

وأشار الموقع أيضاً بأن النجم كان مشهور بتقمصه شخصية ضابط الشرطة في مسلسلة Crime Patrol.

وذكر الموقع أيضاً بأن النجم الراحل شارك في أكثر من مسلسل تليفزيوني على مدار حياته الفنية ومن أشهرهما Kaala Teeka الذي عرض عام 2015 ومسلسل Yeh hai Mohabbatein الذي عرض عام 2013 و Tashan-e-Ishq الذي عرض عام 2015.