مثير وبالفيديو..حاميها حراميها: عامل في شركة ليديك كيسرق القوادس في كازا. وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين في سرقة بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بشوارع العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت نهاية الأسبوع المنصرم من اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين في سرقة بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بشوارع العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الواقعة، فإن أحد المواطنين، شك في سيارة تحمل شعار شركة "ليديك" على مستوى منطقة عين الشق، يقوم شخصان بها بإزالة جميع البالوعات دون وضع أخرى بدلها، وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا على المارة، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وتبين لها بعد استفسار المعنيين بالأمر بأنهما يقومان بسرقة هذه البالوعات.

وأضاف المصدر ذاته بأن أحد الموقوفين وهو عامل بشركة ليديك، اعترف خلال التحقيق معه ببيع المسروقات لصاحب مستودع بمنطقة مديونة، لتنتقل المصالح الأمنية لعين المكان، حيث حجزت أكثر من 150 بالوعة، بالإضافة إلى اعتقال صاحب المستودع.



