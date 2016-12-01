إجتماع ثلاثة أحزاب سياسية إستعدادا لإنتخاب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن عقد ثلاثة أحزاب سياسية إجتماعا خاصا صبيحة اليوم الاثنين بمقراتها المركزية لتدارس المؤتمر المزمع عقده غدا الثلاثاء بأحد الفنادق المصنفة بالرباط لإنتخاب هياكل الجمعية المغربية

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" عن عقد ثلاثة أحزاب سياسية إجتماعا خاصا صبيحة اليوم الاثنين بمقراتها المركزية لتدارس المؤتمر المزمع عقده غدا الثلاثاء بأحد الفنادق المصنفة بالرباط لإنتخاب هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.

ورغم تحفظ حزب العدالة والتنمية الذي كان ينتظر من وزارة الداخلية تأجيل إنتخاب رئيس جمعية رؤساء المجالس المنتخبة إلى حين التوافق حول القانون الأساسي وإعادة النظر في هياكل الجمعية، عقد كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الإثنين لقاءات بمقر اتهم المركزية، لمناقشة كواليس المؤتمر الذي سينعقد غدا الثلاثاء والتوافق حول ترشحيهم للمنصب الرئيسي وكذا للمكتب المسير.

وينتظر أن يكشف مؤتمر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات غدا الثلاثاء عن التنسيق الخفي والغير معلن بين بعض الأحزاب السياسية، في ظل غياب تحالف حكومي رغم أزيد من شهرين عن الإنتخابات التشريعية.

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