عاجل: راقي مغربي معروف كيتحرش بالنساء و ها كيفاش ﻿

فجرت سيدة مغربية تبلغ من العمر حوالي 32 سنة، قنبلة أخلاقية بعدما كشفت اليوم الاثنين، أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل راقي مغربي معروف بالدار البيضاء.

شوف تيفي



فجرت سيدة مغربية تبلغ من العمر حوالي 32 سنة، قنبلة أخلاقية بعدما كشفت اليوم الاثنين، أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل راقي مغربي معروف بالدار البيضاء.

و قالت المشتكية لشوف تيفي،إنها ربطت الاتصال بالراقي الذي نتحفظ عن ذكر اسمه،من أجل معالجتها من المس الشيطاني الذي تعاني منه،إلا أنه وجه لها كلاما تحرش من خلاله بها،وأسئلة محرجة.

و قالت السيدة،في رسالة لشوف تيفي،إن الراقي طلب منها محادثتها عبر تطبيق الواتساب بعدما طلب منها طلب صورها في وضعيات مخلة بالحياء.



و سنعود لتفاصيل هذا الخبر لاحقا بالصوت و الصورة.