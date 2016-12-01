الإيطالية فريسون بطلة فيديو كليب غلطانة تنشر فيديو جديد لأول مرة للفنان سعد المجرد وهكذا كانت ردة فعل جمهوره ﻿

نشرت عارضة الأزياء الإيطالية رولا فريسون والتي كانت بطلة فيديو كليب غلطانة للفنان المغربي سعد المجرد، اليوم الاثنين، فيديو جديد من كواليس الكليب قبل أشهر.

"شوف تيفي"

نشرت عارضة الأزياء الإيطالية رولا فريسون والتي كانت بطلة فيديو كليب غلطانة للفنان المغربي سعد المجرد، اليوم الاثنين، فيديو جديد من كواليس الكليب قبل أشهر.

وظهر المجرد في الفيديو وهو يقوم بأداء أغنية "غلطانة" خلال تصويرها، بينما ظهرت الإيطالية وهي تتفاعل مع الموسيقى.

وفور نشر الإيطالية لهذا الفيديو الجديد، تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبر العديد من عشاق المجرد عن حزنهم وأسفهم الشديد لاعتقاله بسجن "فلوري" بباريس، متمنين أن يحصل على البراءة في أقرب وقت ممكن وأن يعود لأحضان عائلته ولجماهيره المجنونة به خارج وداخل أرض الوطن.