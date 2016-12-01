بالفيديو.. مواطن يطالب بإعتقاله من داخل مجلس مدينة الرباط بعد سنة على وضع شكايته ﻿

عرفت الجلسة العادية لدورة مجلس مدينة الرباط صبيحة اليوم الإثنين إحتجاج أحد المواطنين من داخل القاعة التي تحتضن الأشغال، حيث طالب المحتج رئيس مجلس مدينة الرباط الإتصال بعناصر الأمن لإعتقاله مؤكدا

شوف تيفي

عرفت الجلسة العادية لدورة مجلس مدينة الرباط صبيحة اليوم الإثنين إحتجاج أحد المواطنين من داخل القاعة التي تحتضن الأشغال، حيث طالب المحتج رئيس مجلس مدينة الرباط الإتصال بعناصر الأمن لإعتقاله مؤكدا أنه رفع شكايته منذ سنة للمجلس المسير دون رد.

وحسب إفادة مصادر "شوف تيفي" من داخل المجلس، إقتحم رجل القاعة التي تحتضن إجتماع دورة مجلس الرباط، وهو يصرخ بأعلى صوته رغم محاولات لثنيه عن الوصول إلى مكان جلوس أعضاء المكتب المسير، مطالبا رئيس المجلس الإتصال بالأمن لإعتقاله حاملا معه شكايته وصورة الملك محمد السادس، ومصرحا بأنه وضع شكاية منذ سنة دون رد ولا إجابة.

ومازالت دورات مجلس مدينة الرباط تعقد في أجواء فوضاوية، بسبب الصراع المحتدم بين المجلس المسير والمعارضة حيث أن جلسة اليوم كسابقاتها عرفت كما كان متوقعا، شد وجذب واتهامات متبادلة بين الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بمجلس الرباط وبين المعارضة التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة من منتخبيها الإجابة عن سؤال التنمية والتدبير الجيد للخدمات المقدمة.