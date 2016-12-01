مؤثر وبالفيديو: مريض يفترش الأرض بمستشفى الفارابي بوجدة لأكتر من ستة أشهرو المسؤولين''آوت'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو صادم لمعاناة مريض بمصلحة العظام داخل مستشفى الفارابي بمدينة وجدة.

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بفيديو صادم لمعاناة مريض بمصلحة العظام داخل مستشفى الفارابي بمدينة وجدة.

وحسب إفادة مصادر نقابية من مدينة وجدة، فحالة المريض تدعو للشفقة وللتدخل العاجل والمباشر للمسؤولين، حيث كشف الضحية أنه في الغرفة المتواجدة بمصلحة العظام لأزيد من 6 أشهر، وأنه يرغب في العودة إلى عائلته.

ويظهر مقطع الفيديو الحالة الكارثية للمريض وهو يفترش الأرض في مشهد حاط من كرامة المريض، ويستشف من تصريحه المصور أنه يعاني من لامبالاة طويلة.

ومازال مستشفى الفارابي بوجدة، يثير الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، حيث سبق تنظيم عدة وقفات إحتجاجية سواء من طرف الأطر الصحية بالمنطقة أو جمعيات المجتمع المدني، لكن هذه الخطوات تقابلها لامبالاة المسؤولين المشرفين على القطاع،حسب النقابيين.