طبول الحرب تُقرع...البوليساريو تحشد عناصرها على الحدود المغربية الموريتانية ﻿

في خطوة لإثارة المزيد من التوتر والتشويش على المغرب، نشر موقع إلكتروني تابع للبوليساريو قبل قليل، خبرا لعربات عسكرية قال بأنها متوجهة إلى محيط منطقة ''الكركرات'' التي تعرف توترا شديدا في الأيام

شوف تيفي

في خطوة لإثارة المزيد من التوتر والتشويش على المغرب، نشر موقع إلكتروني تابع للبوليساريو قبل قليل، خبرا لعربات عسكرية قال بأنها متوجهة إلى محيط منطقة "الكركرات" التي تعرف توترا شديدا في الأيام الأخيرة.

وحسب ذات الموقع، فالتحرك العسكري للبوليساريو جاء ردا على تحرك الجيش المغربي، بالمنطقة، حيث أن عناصر البوليساريو تستعد للرد على أي تدخل للجيش المغربي.

من جهة ثانية، يجمع أغلب المحللين أن ما تقوم به البوليساريو هو رد فعل على تجاهلها من طرف المنتظم الدولي، ومعرفتها المسبقة بتصويت الدول الإفريقية لصالح عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، خاصة وأن الأمم المتحدة لم ترد على رسالة زعيمها إبراهيم غالي الأخيرة، مشبها تحركات الإنفصاليين العسكرية، "بشطحات الديك المذبوح"، هدفها الضغط ولفت الإنتباه والتشويش على التحرك الدبلوماسي الأخير.