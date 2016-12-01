عاجل..هذا هو جديد فضيحة مسن وشاب مارسا الشذوذ الجنسي داخل شركة بإنزكان+تفاصيل مثيرة وصادمة ﻿

في جديد الفضيحة التي هزت مدينة انزكان، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد اعتقال مدير شركة مسن وشاب بسبب الشذوذ الجنسي، علمت ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة بابتدائية انزكان، قررت إطلاق سراحهما ومتابعتهما في

"شوف تيفي"

في جديد الفضيحة التي هزت مدينة انزكان، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد اعتقال مدير شركة مسن وشاب بسبب الشذوذ الجنسي، علمت "شوف تيفي" أن النيابة العامة بابتدائية انزكان، قررت إطلاق سراحهما ومتابعتهما في حالة سراح.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة، فإن مدير الشركة اتفق مع الشاب على ممارسة شذوذه الجنسي عليه مقابل مبلغ 5 آلاف درهم، إلا أن الأمور تطورت بينهما مباشرة بعد نهاية المدير من إشباع غريزته الحيوانية الشاذة حينما رفض منح الشاب المبلغ المالي المتفق عليه.



وأضاف المصدر ذاته بأن المسن، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية بأن شابا، قام بالدخول للشركة من أجل السرقة، وفور وصولها تبين لها بأن الأمر يتعلق بسبب خلاف مالي بين الطرفين بعد نهاية علاقتهما الجنسية الشاذة.



وأوضح ذات المصدر بأن الشاب المعني بالأمر، معروف بمدينة أكادير بشكل كبير، وخاصة في الملاهي الليلية التي يرتادها بشكل مستمر.



تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت أمس الأحد، عن الخيوط الأولى لهذه الفضيحة التي هزت انزكان وشغلت الرأي العام.