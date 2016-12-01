عاجل ومؤلم.. البرد القارس يقتل شخصا ضواحي مريرت.. وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن السوق الأسبوع لمنطقة بوشبر ضواحي مريرت، اهتز اليوم الاثنين، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على جثة شخص داخل كوخه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن السوق الأسبوع لمنطقة بوشبر ضواحي مريرت، اهتز اليوم الاثنين، على وقع خبر مؤلم، عقب العثور على جثة شخص داخل كوخه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك في عقده الخامس، عثر عليه جثة هامدة في بداية تحللها، موضحا بأن البرد القارس الذي تعرفه المنطقة بسبب الثلوج قد يكون سببا في وفاته.

وأوضح المصدر ذاته بأن السلطات، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.