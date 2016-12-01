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عاجل و بالفيديو.. دنيا باطما تؤكد حملها

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 15:06 عاجل و بالفيديو.. دنيا باطما تؤكد حملها | ثقافة و فنون
عاجل و بالفيديو.. دنيا باطما تؤكد حملها
بعدما كانت شوف تيفي السباقة لنشر خبر حمل الفنانة المغربية دنيا باطما،أكدت الأخيرة الخبر بطريقة غير مباشرة ،في تصريح نشرته اليوم الاثنين القناة الثانية على هامش حضورها في إطار سهرة سيداكسيون.

شوف تيفي

بعدما كانت شوف تيفي السباقة لنشر خبر حمل الفنانة المغربية دنيا باطما،أكدت الأخيرة الخبر بطريقة غير مباشرة ،في تصريح نشرته اليوم الاثنين القناة الثانية على هامش حضورها في إطار سهرة سيداكسيون.

و قالت دنيا إنها ليست متأكدة تماما أنها حامل و لكن أعراض الحمل بدت عليها منذ شهرين، مضيفة أنها ستزور طبيبتها لكي تؤكد لها الخبر السار.

وكانت مصادرنا الموثوقة، كشفت لنا ،أن سندريلا الأغنية المغربية،حامل في شهورها الأولى،و تفضل حاليا الابتعاد عن الأضواء حفاظا على صحتها و صحة جنينها.

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عاجل و بالفيديو..دنيا باطما تؤكد حملها

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