مثير.. عميل بالمخابرات الأمريكية يكشف أسرارا تظهر لأول مرة بخصوص صدام حسين ﻿

نشرت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، أمس الأحد، تفاصيل مثيرة وجديدة، كشف اللثام عنها كتاب لجون نيكسون، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تتحدث عن ملابسات أول استجواب للرئيس

"شوف يتيفي"

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأحد، تفاصيل مثيرة وجديدة، كشف اللثام عنها كتاب لجون نيكسون، وهو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والتي تتحدث عن ملابسات أول استجواب للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأبرز نيكسون، وهو أول محقق أمريكي استجوب صدام حسين بعد أسره من طرف القوات الأمريكية في الـ13 من دجنبر 2003، الانطباع الذي تركه فيه الرئيس العراقي، وذلك في كتابه بعنوان "استجواب الرئيس: التحقيق مع صدام حسين" الذي سيطرح في الأسواق في نهاية شهر دجنبر الجاري.

وكتب نيكسون في كتابه "كان صدام حسين يجلس على كرسي حديدي ينطوي، مرتديا معطفا أبيض وسترة مبطنة زرقاء، لم يكن هناك حتى أدنى شك في أن هذا الرجل يمتلك الكاريزما.. حتى بكونه أسيرا ينتظره الإعدام كان يخلق في محيطه أجواء من الرهبة".

وعبر المحقق الأمريكي عن اندهاشه الكبير من نفي صدام حسين امتلاك بلاده أسلحة الدمار الشامل، ونفيه كذلك لعلاقة بلاد الرافدين بمنفذي اعتداءات 11 من شتنبر 2001.

وقال صدام للمحقق الأمريكي " قد وجدتم خائنا أوصلكم إلى صدام حسين. أليس هناك خائن آخر سيكشف لكم عن أماكن تواجد أسلحة الدمار الشامل ..لم نفكر آبدا في استخدام أسلحة الدمار الشامل، ولم تطرح هذه المسألة على النقاش".

وأعرب نيكسون كذلك عن تصديقه لتصريحات صدام حسين والتي أكد من خلالها بأنه لن يأمر بشن هجوم كيمياوي على مدينة حلبجة الكردية العراقية، في الأيام الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988.

واعترف نيكسون أن الانطباع الذي تركه لديه صدام حسين يختلف عن تصوراته المسبقة، موضحا بأنه كان في حالة صحية جيدة وأشاد بزوج أمه،وهو أمر خالف المعلومات المتوفرة للاستخبارات الأمريكية، مضيفا في الوقت ذاته بأن صدام أكد للأمريكيين عدم قدرتهم على حكم العراق نظرا لجهلهم باللغة والثقافة والعقل العربي.

وأشار المحقق السابق إلى أن المرة الوحيدة التي لم يستطع فيها صدام حسين طمس أحاسيسه أثناء الاستجواب حصلت خلال إجابته عن سؤال عن ابنتيه رنا ورغد، إذ اعترف الزعيم الأسير ببالغ اشتياقه إليهما.