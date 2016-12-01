بالفيديو.. هذا هو السلاح العسكري الخطير والقوي الذي يتوفر عليه المغرب ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية مهتمة بالقوات الملكية العسكرية مقطع فيديو لـ ''فرقاطة'' يتوفر عليها الجيش المغربي والمصري، وتعتبر الأقوى بالقارة الإفريقية.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية مهتمة بالقوات الملكية العسكرية مقطع فيديو لـ "فرقاطة" يتوفر عليها الجيش المغربي والمصري، وتعتبر الأقوى بالقارة الإفريقية.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه الفرقاطة الشبحية "الفريم" تتسلح بأحدث الأسلحة مثل ايكسوسيت والأستر و طوربيدات، وتتمتع بقدرة هائلة فيما يخص الحرب الالكترونية ووسائل التشويش والتخفي.

وذكر ذات المصدر بأن المغرب يملك النسخة المخصصة لمكافحة الغواصات و لها تجهيز أكثر من قوي لهذه المهمة، والتي تتوفر على الاستر 30 للدفاع الجوي، والاستر 15 للدفاع الجوي ، والايكزوسيت بلوك 33 لتدمير السفن، وطوربيد "مو 90" صائد الغواصات والذي يمتاز بمقاومته الشديدة للتشويش.