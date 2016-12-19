بالفيديو : ''شوف تيفي'' تنفرد بنشر صورة نادرة للحسن الثاني أكثر جاذبية من لوحة موناليزا الشهيرة ويصفها مصورها المحترف بالأحسن في العالم ﻿

هاذي أحسن صورة عندي، وهي للي كنت كنتمى في الأحلام ديالي.. كتجيني أحسن من لوحة موناليزا.. موناليزا أش عندها؟ عندها واحد شوية الحزن في عينيها وواحد الابتسامة بسيطة.. وهي للي كنشوفها في وجه الحسن الثاني

شوف تيفي



"هاذي أحسن صورة عندي، وهي للي كنت كنتمى في الأحلام ديالي.. كتجيني أحسن من لوحة موناليزا.. موناليزا أش عندها؟ عندها واحد شوية الحزن في عينيها وواحد الابتسامة بسيطة.. وهي للي كنشوفها في وجه الحسن الثاني.. مللي كنشوفو كتبان ليا ذيك الصورة".. هكذا عبر بوشعيب عايدي بعين الفنان عن طبيعة صورة متفردة التقطها قديما للحسن الثاني، قال عنها إنها الأحسن في العالم، لتفوقها عن جمالية لوحة موناليزا الشهيرة.

ورغم مرور أزيد من 16 سنة على وفاته، تصر الصور النادرة والجديدة للملك الراحل أن تعيد الحياة للحسن الثاني، ليبدو كما لو أنه حي بيننا.. ولأن خلف كل صورة مميزة يوجد مصور فنان ومحترف، فإن هذه الصورة، التي تنفرد "شوف تيفي" بنشرها، لها مكانة خاصة عند من كان له شرف التقاطها، وهو مصور العائلة الملكية "بوشعيب عايدي" الذي حملته آلة التصوير إلى دخول القصر الملكي خلال ستينيات القرن الماضي. لذلك، لم يشأ أن يعمم هذه الصورة التي ظل يحتفظ بها إلى جانب ألبوم نادر إلا الآن من خلال "شوف تيفي"، على أمل أن يحظى بلقاء مع الملك محمد السادس لإهدائه باقة من الصور التي تؤرخ للحياة الملكية والأميرة في القصر وحتى خارج أسواره.

في هذه الصورة النادرة، يبدو الملك الراحل الحسن الثاني، "كول" بلباس أنيق وفاتح، يعكس صفو مزاجه.. حيث كان لحظة التقاطها يأخذ له مكانا بالملعب وسط الجمهور لمتابعة إحدى نهائيات كأس العرش.. لكن ما يميز الصورة حسب ملتقطها، هي أنها أحسن من لوحة موناليزا الشهيرة.. وهي بحق صورة لها أبعاد جمالية خاصة، نابضة بالحياة.