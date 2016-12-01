بالفيديو:وبعد 15 سنة على وفاتها..شقيقة سعاد حسني تكشف بالأدلة من قتلها ﻿

بعد 15 سنة على وفاتها في ظروف غامضة،كشفت جانجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها قُتلت وذلك لأنها كانت تملك الكثير من الأسرار والمعلومات التي ستكشفها.

شوف تيفي:

بعد 15 سنة على وفاتها في ظروف غامضة،كشفت جانجاه عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها قُتلت وذلك لأنها كانت تملك الكثير من الأسرار والمعلومات التي ستكشفها.

و قالت شقيقة سعاد حسني،ضمن برنامج "العاشرة مساء" المصري، إن كل المستندات موجودة كما كانت تملك تسجيلات صوتية لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنها تملك مستندات مكتوبة ومصورة، ونشرتها في كتاب أصدرته عن مقتل "السندريلا"، بعد أن قامت بحمع كل المعلومات والمستندات.

واتهمت بالمباشر، رئيس مجلس الشوري السابق هو من خطط لقتل شقيقتها لأنها كانت قد سجلت شرائط بصوتها فضحت بها جرائمه.

وأضافت أن عدد كبير من مساعدي الشريف اشترك في قتلها، لافتة إلى أنها كانت قد سجلت تلك الشرائط وهي في باريس.