عاجل وبالصور..نايضة أمام مقر بنك المغرب بالبيضاء بسبب التسويق الشبكي.. وها شنو واقع ﻿

يعرف مقر بنك المغرب في هذه اللحظات تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية، ضد والي البنك، بعد أن تم إغلاق حساباتهم البنكية لعلاقتهم بشركة للتوسيق الشبكي،تم توقيف صاحبها من طرف المصالح الأمنية.

"شوف تيفي":

يعرف مقر بنك المغرب في هذه اللحظات تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية، ضد والي البنك، بعد أن تم إغلاق حساباتهم البنكية لعلاقتهم بشركة للتوسيق الشبكي،تم توقيف صاحبها من طرف المصالح الأمنية.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن المحتجين وهم موزعون شبكيون، طالبوا والي بنك المغرب بفتح حساباتهم المغلقة فورا، نتيجة الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضوا لها عقب توقف المورد المالي الوحيد الذي يتوفرون عليه.

وأوضح الموفد بأن المحتجين، رفعوا مجموعة من الشعارات ومن بينها "فتحو لينا الحساب عيشتونا في العذاب"، والتي طالبوا من خلالها الجهات المسؤولة بالتدخل السريع والفوري لإيجاد حل للإشكال الحاصل الذي عطل مصالح حياتهم اليومية.