فيديو مثير..مواطنين شدو شفار فكازا هاز جنوية وهو يبدا كيبكي وكيطلب ''الله يرحم ليكم الوالدين''+تفاصيل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين، خلال تمكنهم من إيقاف لص متلبس بتنفيذ عملية سرقة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من المواطنين، خلال تمكنهم من إيقاف لص متلبس بتنفيذ عملية سرقة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع المنصرم،على مستوى حي ليساسفة الذي يعتبر من بين أخطر الأحياء بالعاصمة الاقتصادية نظرا لتفشي الجريمة به بشكل كبير.

وأوضح المصدر ذاته بأن اللص، قام باعتراض سبيل أحد المواطنين وهدده بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يتدخل سكان الحي الذين قاموا بإيقافه وتسليمه للمصالح الأمنية بالرغم من توسلاته وبكائه في محاولة منهم الإفلات من العقاب.