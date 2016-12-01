عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي''،أن مياه البحر بشاطئ عين الذئاب ،لفظت قبل قليل من يومه الاثنين 19 دجنبر جثة رجل ،على مقربة من سجد الحسن الثاني.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي"،أن مياه البحر بشاطئ عين الذئاب ،لفظت قبل قليل من يومه الاثنين 19 دجنبر جثة رجل ،على مقربة من سجد الحسن الثاني.

و عاينت "شوف تيفي" أن الجثة التي تقاذفتها مياه البحر بسبب التيارات البحرية، بلغت درجة كبيرة من التحلل.

و لحدود كتابة هذه الأسطر ،يجتمع بعض المواطنين على الجثة في غياب تام لعناصر الوقاية المدنية لنقل الجثة إلى مستودع الأموات.

و سنعود لتفاصيل هذا الخبر بالصوت و الصورة..