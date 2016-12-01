فيديو مثير.. شوفو كيفاش شدو رجاوي عندو الفلوس مْزَورين فالطاليان..وها شنو وقع ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج إيطالي، يهتم بفضح الأشخاص الذين يقومون بالنصب على المواطنين بالشارع العام.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج إيطالي، يهتم بفضح الأشخاص الذين يقومون بالنصب على المواطنين بالشارع العام.

ويوضح هذا الفيديو تفاصيل إيقاف مغربي يرتدي قميصا يحمل فريق الرجاء البيضاوي، والذي تم إيقافه من طرف الشرطة الإيطالية وهو يحاول شراء هاتف نقال بأوراق نقدية مزيفة.

وحاول هذا المغربي الدفاع عن نفسه،مؤكدا بأنه لا يعلم إن كانت الأوراق النقدية التي بحوزتها مزورة، إلا أن مقدمة البرنامج في حوارها معه أكدت بأنه وقع بيني يدي العدالة التي ستقوم بمحاسبته.