 ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو مثير..مواطنين شدو شفار فكازا هاز جنوية وهو يبدا كيبكي وكيطلب الله يرحم ليكم الوالدين+تفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو مثير..مواطنين شدو شفار فكازا هاز جنوية وهو يبدا كيبكي وكيطلب ''الله يرحم ليكم

عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء

فيديو مثير.. شوفو كيفاش شدو رجاوي عندو الفلوس مْزَورين فالطاليان..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو مثير.. شوفو كيفاش شدو رجاوي عندو الفلوس مْزَورين فالطاليان..وها شنو وقع ليه

ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا | بوليتيك

ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا

إيقاف سلفي في القصر الكبير للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية | حوادث و حقوق

إيقاف سلفي في القصر الكبير للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية

يا ربي السلامة..زوج يقتل زوجته ببندقية صيد بتيفلت..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..زوج يقتل زوجته ببندقية صيد بتيفلت..وهذه هي التفاصيل الصادمة

هل اعتقلت قوات بشار الأسد ضابطا مغربيا في حلب؟ | دولي

هل اعتقلت قوات بشار الأسد ضابطا مغربيا في حلب؟

تساقطات مطرية و رياح قوية يومي الاثنين و الثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع

تساقطات مطرية و رياح قوية يومي الاثنين و الثلاثاء بهذه المناطق

عاجل:تحطم طائرة روسية أثناء هبوطها اضطراريا و هذا ما وقع للركاب | دولي

عاجل:تحطم طائرة روسية أثناء هبوطها اضطراريا و هذا ما وقع للركاب

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 12:10 ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا | بوليتيك
ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا
أورد موقع إلكتروني مقرب من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن المغرب قرر الدفع بقوات جديدة بالقرب من منطقة ''الكركرات'' الحدودية مع موريتانية معززة بالعتاد العسكري وآليات حربية ثقيلة.

شوف نيفي

أورد موقع إلكتروني مقرب من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن المغرب قرر الدفع بقوات جديدة بالقرب من منطقة "الكركرات" الحدودية مع موريتانية معززة بالعتاد العسكري وآليات حربية ثقيلة.

وإستنادا لما أوردته ذات المصادر، فإن الجيش المغربي نزل بكل ثقله، مساء أمس الأحد في منطقة “الكركرات” الحدودية، التي تعيش حالة استنفار حاد بين الجيش المغربي وعناصر مسلحة تابعة للبوليساريو.

وأضافت ذات المصادر، أن شهودا عيان رصدوا حشودا كبيرة للجيش المغربي، بالإضافة لعتادهم العسكري وعدد من الآليات الحربية على متن شاحنات عسكرية متجهة لأقصى جنوب المنطقة، بعد رفع درجة تأهبها في منطقة "الكركرات" الحدودية إلى أقصى درجاتها.

هذا، وتأتي التعزيزات الجديدة للتكناث العسكرية المغربية المرابطة على الحدود، بعد الإستفزازات المتتالية لعملاء المخابرات الجزائرية، حيث قام رئيس البوليساريو بزيارة المنطقة العازلة مستغلا التساهل الواضح للجيش الموريتاني، وكاشفا عن حالة الإختناق الشديدة التي أضحت تعيشها البوليساريو منذ قرار المغرب العودة إلى منظمة الإتحاد الإفريقي والتحرك الأخير للدبلوماسية الخارجية للمغرب بإشراف مباشر من الملك محمد السادس.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب البوليساريو الآليات العسكر الدبلوماسية الشاحنات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مسيرات إحتجاجية وطنية ضد سياسة بن كيران لإلغاء مجانية التعليم | بوليتيك

مسيرات إحتجاجية وطنية ضد سياسة بن كيران لإلغاء مجانية التعليم

سابقة..وبالصور : وزيرة جوج فرنك تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود | بوليتيك

سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية | بوليتيك

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي | بوليتيك

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد صراعهما الأخير..شوفو أشنو قال الفد على التعامل ديالو مع بوطازوت..أنا ماشي وزير الفكاهة و هاعلاش | بــووز
منذ 3 دقائق

بعد صراعهما الأخير..شوفو أشنو قال الفد على التعامل ديالو مع بوطازوت..أنا ماشي وزير الفكاهة و هاعلاش

أول فيديو للغريق الذي لفظته مياه شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء | بــووز

أول فيديو للغريق الذي لفظته مياه شاطئ عين الذئاب بالدار البيضاء

هيفاء المغربية: من بعدما ضعافيت تغيرات حياتي بزاف ولكن مبقاوش كيعيطو ليا المخرجين حيث كانو باغيين غير الشكل ديالي..أنا بغيت نخدم و لكن ماكينش معامن | معانا فنان

هيفاء المغربية: من بعدما ضعافيت تغيرات حياتي بزاف ولكن مبقاوش كيعيطو ليا المخرجين حيث كانو باغيين غير الشكل ديالي..أنا بغيت نخدم و لكن ماكينش معامن

بالفيديو.. وفاة نجمة هوليود السينمائية الممثلة المجرية زازا غابور | قنوات أخرى

بالفيديو.. وفاة نجمة هوليود السينمائية الممثلة المجرية زازا غابور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو مثير..مواطنين شدو شفار فكازا هاز جنوية وهو يبدا كيبكي وكيطلب الله يرحم ليكم الوالدين+تفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 49 دقيقة

فيديو مثير..مواطنين شدو شفار فكازا هاز جنوية وهو يبدا كيبكي وكيطلب ''الله يرحم ليكم

عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء

فيديو مثير.. شوفو كيفاش شدو رجاوي عندو الفلوس مْزَورين فالطاليان..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو مثير.. شوفو كيفاش شدو رجاوي عندو الفلوس مْزَورين فالطاليان..وها شنو وقع ليه

ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا | بوليتيك

ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا

﻿ ﻿
اليوم 12:53 GMT

عاجل:يا ربي السلامة..شوفو أشنو لقاو حدا جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.