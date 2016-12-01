ردا على الإستفزازات.. إنزال كبير للجيش المغربي على الحدود مع موريتانيا ﻿

أورد موقع إلكتروني مقرب من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن المغرب قرر الدفع بقوات جديدة بالقرب من منطقة ''الكركرات'' الحدودية مع موريتانية معززة بالعتاد العسكري وآليات حربية ثقيلة.

شوف نيفي



أورد موقع إلكتروني مقرب من الجبهة الإنفصالية البوليساريو، أن المغرب قرر الدفع بقوات جديدة بالقرب من منطقة "الكركرات" الحدودية مع موريتانية معززة بالعتاد العسكري وآليات حربية ثقيلة.

وإستنادا لما أوردته ذات المصادر، فإن الجيش المغربي نزل بكل ثقله، مساء أمس الأحد في منطقة “الكركرات” الحدودية، التي تعيش حالة استنفار حاد بين الجيش المغربي وعناصر مسلحة تابعة للبوليساريو.



وأضافت ذات المصادر، أن شهودا عيان رصدوا حشودا كبيرة للجيش المغربي، بالإضافة لعتادهم العسكري وعدد من الآليات الحربية على متن شاحنات عسكرية متجهة لأقصى جنوب المنطقة، بعد رفع درجة تأهبها في منطقة "الكركرات" الحدودية إلى أقصى درجاتها.

هذا، وتأتي التعزيزات الجديدة للتكناث العسكرية المغربية المرابطة على الحدود، بعد الإستفزازات المتتالية لعملاء المخابرات الجزائرية، حيث قام رئيس البوليساريو بزيارة المنطقة العازلة مستغلا التساهل الواضح للجيش الموريتاني، وكاشفا عن حالة الإختناق الشديدة التي أضحت تعيشها البوليساريو منذ قرار المغرب العودة إلى منظمة الإتحاد الإفريقي والتحرك الأخير للدبلوماسية الخارجية للمغرب بإشراف مباشر من الملك محمد السادس.