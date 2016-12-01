إيقاف سلفي في القصر الكبير للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

"شوف تيفي"
أوقفت المصالح الأمنية، بمدينة القصر الكبير شاب في عقده الثاني، يشتبه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وحسب مصادر من القصر الكبير، فإن المعني بالأمر وهو شاب سلفي،وقع بين يدي المصالح الأمنية التي اقتحمت منزل أسرته في وقت مبكر صباح أمس الأحد.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوقف أمس الأحد، سبعة أشخاص بمدينة مراكش، وآخرين بمدينة بني ملال للاشتباه في علاقتهم بالتنظيم المذكور.
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