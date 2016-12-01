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يا ربي السلامة..زوج يقتل زوجته ببندقية صيد بتيفلت..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 11:06 يا ربي السلامة..زوج يقتل زوجته ببندقية صيد بتيفلت..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..زوج يقتل زوجته ببندقية صيد بتيفلت..وهذه هي التفاصيل الصادمة
اهتزت مدينة تيفلت ليلة الأحد-الاثنين، على وقع جريمة، بطلها زوج قتل زوجته عن طريق الخطأ بواسطة بندقية صيد.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة تيفلت ليلة الأحد-الاثنين، على وقع جريمة، بطلها زوج قتل زوجته عن طريق الخطأ بواسطة بندقية صيد.

وحسب مصادر من تيفلت فإن الزوج المدعو "حسين .م"، البالغ من العمر 63 سنة وهو بائع للمتلاشيات، كان حسب ما كشف عنه في اعترافاته للمصالح الأمنية، يقوم بتنظيف بندقية الصيد الخاصة به، إلا أنه نسي بأنها محشوة بالرصاص لتخرج في غفلة منه طلقة نارية أصابت زوجته التي تصغره بـ 6 سنوات البالغة على مستوى الصدر لتسقط جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر، ربط الاتصال بعائلة زوجته وبالمصالح الأمنية التي حلت بمكان الواقعة المؤلمة، حيث تم إيقاف الزوج ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات الحادث الحقيقية، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح.

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المغرب شوف تيفي التشريح مستودع الأموات تيفلت المتلاشيات الزوجة الزوج

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