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هل اعتقلت قوات بشار الأسد ضابطا مغربيا في حلب؟

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 10:31 هل اعتقلت قوات بشار الأسد ضابطا مغربيا في حلب؟ | دولي
هل اعتقلت قوات بشار الأسد ضابطا مغربيا في حلب؟
كشفت معطيات جديدة تداولتها مجموعة من المواقع الإعلامية الغربية من بينها موقعا ''voltairenent'' الفرنسي و''هيسبانتيفي'' الإسباني، نقلا عن مصادر سورية، أن قوات خاصة تابعة للجيش السوري اعتقلت 14 ضابطا

"شوف تيفي"

كشفت معطيات جديدة تداولتها مجموعة من المواقع الإعلامية الغربية من بينها موقعا "voltairenent" الفرنسي و"هيسبانتيفي" الإسباني، نقلا عن مصادر سورية، أن قوات خاصة تابعة للجيش السوري اعتقلت 14 ضابطا في قبو شرق حلب من بينهم مغربي، صباح الجمعة الماضي،تابعين لقوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن مصادر سورية تشير إلى أن الضباط 14كانوا مكلفين بتدريب وتقديم الدعم والمساعدة لـ "المتمردين" المعتدلين" في حلب، في المقابل لم يصدر أي بلاغ رسمي عن دول التحالف أو السلطات المغربية لنفي هذه المعلومات أو تأكيدها،ويرى عدد من المراقبين أن هذه المعلومات قد تكون جزء من الحرب الدعائية  التي يشنها أنصار النظام السوري من أجل تقديم صورة سلبية عن عدد من الدول المناهضة لما يقع في حلب،خاصة أن اللائحة ضمت جنسيات الولايات المتحدة وتركيا والسعودية والأردن والمغرب.

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