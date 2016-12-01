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عاجل:تحطم طائرة روسية أثناء هبوطها اضطراريا و هذا ما وقع للركاب

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 10:04 عاجل:تحطم طائرة روسية أثناء هبوطها اضطراريا و هذا ما وقع للركاب | دولي
عاجل:تحطم طائرة روسية أثناء هبوطها اضطراريا و هذا ما وقع للركاب
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع ركاب طائرة من طراز ''إيل-18'' نجوا بعد تعرضها لأضرار أثناء محاولة هبوطها اضطراريا صباح اليوم شمال شرق البلاد.

شوف تيفي:

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع ركاب طائرة من طراز "إيل-18" نجوا بعد تعرضها لأضرار أثناء محاولة هبوطها اضطراريا صباح اليوم شمال شرق البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الطائرة، التي حاولت الهبوط على بعد نحو 30 كلم من مطار بلدة "تيكسي" في جمهورية "ياقوتيا"، شمال شرق البلاد، كان على متنها 32 راكبا، إضافة لطاقم مكون من 7 أفراد.

وأوضح المصدر نفسه أن "32 مصابا، بينهم 16 في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى بلدة (تيكسي) مؤقتا لتلقي العلاج الأولي، على أن يتم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية في موسكو وسان بطرسبورغ في وقت لاحق".

وأشار إلى أن لجنة تحقيق خاصة من الوزارة توجهت إلى مكان الحادث للكشف عن أسبابه.

من جهتها، عزت مصادر محلية في جمهورية "ياقوتيا"، الحادث إلى سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

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