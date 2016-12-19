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مثير وبالصور.. من بعد السراول مقطعين: موضة hunter boots للبنات تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 06:15 مثير وبالصور.. من بعد السراول مقطعين: موضة hunter boots للبنات تشعل الفايسبوك | منوعات
مثير وبالصور.. من بعد السراول مقطعين: موضة hunter boots للبنات تشعل الفايسبوك
أشعلت موضة جديدة للفتيات بمناسبة فصل الشتاء، تحمل اسم أحذية ''hunter boots'' مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من النشطاء معها بسخرية كبيرة من خلال تداول صورها .

"شوف تيفي"

أشعلت موضة جديدة للفتيات بمناسبة فصل الشتاء، تحمل اسم أحذية "hunter boots" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل العديد من النشطاء معها بسخرية كبيرة من خلال تداول صورها .

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع صور هذه الموضة الجديدة، حيث قام العديد منهم بالسخرية منها ومن الفتيات اللائي سيقمن بارتداء هذه الأحذية، موضحين بأنها مصنوعة أصلا للحرفيين والعاملين في مجال البناء وباقي المهن الشاقة الشريفة قبل أن تتطاول عليها أيادي الموضة في محاولة منهم لتصديرها للشعوب التي تتقن فن الاستهلاك فقط .

وتجدر الإشارة إلى أن موضة أخرى، أشعلت الأسواق المغربية، قبل أيام، ويتعلق الأمر بالسراويل الممزقة والتي أثارت غضب واستياء النشطاء.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتيات مواقع التواصل الاجتماعي النشطاء الأحذية الأسواق المغربية السخرية

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