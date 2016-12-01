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بالأرقام .. المغرب ثاني مستورد للقمح الأمريكي في افريقيا

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 06:02 بالأرقام .. المغرب ثاني مستورد للقمح الأمريكي في افريقيا | مجتمع
بالأرقام .. المغرب ثاني مستورد للقمح الأمريكي في افريقيا
ذكرت المجلة الأمريكية “Successful Farming” أن المملكة المغربية حلت في المركز الثاني بعد دولة نيجيريا التي تعد أكبر مستورد للقمح الأمريكي , حيث استورد المغرب ما مجموعه 60 ألف و500 طن من القمح الأمريكي.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

ذكرت المجلة الأمريكية “Successful Farming” أن المملكة المغربية حلت في المركز الثاني بعد دولة نيجيريا التي تعد أكبر مستورد للقمح الأمريكي , حيث استورد المغرب ما مجموعه 60 ألف و500 طن من القمح الأمريكي.
وأوضحت المجلة، أن مبيعات القمح الأمريكي لهذا الأسبوع بلغت 531 ألف و300 طن، محققة نموا بـ6 في المائة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن مع انخفاض عن المتوسط بما مجموعه 7 في المائة.

أما أول مستورد إفريقي للقمح الأمريكي نيجيريا فقد استوردت 96 ألف و300 طن، والمغرب 60 ألف و500 طن، تليها الصين 60 ألف طن، بينما استوردت كل من تايلاند والمكسيك 54 ألف و900 طن و43 ألف و400 طن على التوالي .

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بالأرقام المغرب ثاني مستورد للقمح الأمريكي في افريقيا

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