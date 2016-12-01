بالفيديو.. على خطى والده: ولد الصنهاجي محيح وكيغني لسعد لمجرد ﻿

"شوف تيفي"
نشر سعيد الصنهاجي سلطان الطرب الشعبي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو ظهر خلاله ابنه حمزة وهو ينشط أحد الأعراس بالمغرب.
وتفاعل الحاضرون مع حمزة الصنهاجي بشكل كبير، وخاصة خلال أداء أغنية الفنان سعد المجرد "أنا ماشي ساهل"، بالإضافة إلى أدائه لكشكول شعبي.
وتفاعل عشاق الصنهاجي مع هذا الفيديو، حيث اعتبر العديد منهم حمزة الصنهاجي خير خلف لوالده، موضحين بأنه قادر على تحقيق مسار فني جيد مستقبلا.
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