بالصورة.. بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب: ساكنة تطوان تنظم وقفة احتجاجية ﻿

قررت ساكنة تطوان، تنيظم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة، وذلك احتجاجا على الانقطاع الحاصل بشكل يومي للماء الصالح للشرب.

"شوف تيفي"

قررت ساكنة تطوان، تنيظم وقفة احتجاجية الجمعة المقبلة، وذلك احتجاجا على الانقطاع الحاصل بشكل يومي للماء الصالح للشرب.

ومن المنتظر أن تعرف ساحة "بلاصة بريمو" بالمدينة الشمالية، تنظيم هذه الوقفة الجمعة المقبل، على الساعة الخامسة مساء.

وطالب التطوانيون سكان مختلف الأحياء، بالمشاركة والتعامل بجدية مع هذه الوقفة التي سيتم خلالها رفع مجموعة من الشعرات الاستنكارية الغاضبة بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب.