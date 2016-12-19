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سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 02:01 سابقة..وبالصور : وزيرة جوج فرنك تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود | بوليتيك
سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود
عادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بحكومة تصريف الأعمال شرفات أفيلال، إلى خلق ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بعد نشر تدوينة بصفحتها بذات الموقع الإجتماعي، حول حقينة السدود بمدينة

شوف تيفي "يوسف ذو قرن"

عادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بحكومة تصريف الأعمال شرفات أفيلال، إلى خلق ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بعد نشر تدوينة بصفحتها بذات الموقع الإجتماعي، حول حقينة السدود بمدينة تطوان مقدمة إحصاءات عن كمية المخزون من الماء في السدود بتطوان باستعمال وحدة قياس المساحة "المتر المربع" عوض وحدة قياس مخزون المياه المتر المكعب".

وجاءت تدوينة الوزيرة التي انتشرت بين صفحات التواصل الإجتماعي خاصة بمدينة تطوان التي تعاني منذ شهور من أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، حيث تشتكي ساكنة المدينة من الإنقطاعات المتكررة للماء والتي إعترفت الوزيرة شرفات أفيلال بذات التدوينة بوجود إشكالية إنقطاع المياه الصالحة للشرب، رغم التساقطات المطرية المهمة.

 

وقدمت الوزيرة وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أرقاما عن وضعية حقينات السدود التي تزود مدينة تطوان والجماعات المجاورة، كسد سمير الذي يتوفر حاليا على 6.3 مليون متر مربع بنسبة ملء 15.4 % ، وهو ما أثار حفيظة الغاضبين من مشاكل الماء، والذين سخروا من استعمال الوزيرة وحدة قياس المساحة "المتر المربع" عوض وحدة قياس مخزون المياه المتر المكعب" وأنه كان على المسؤولة الأولى عن قطاع الماء تقديم نسب دقيقة، موضحين أن هذا هو سبب حرمان ساكنة المدينة من الماء الذي يغرقهم في فصل الشتاء بالشوارع وينقطع عنهم في البيوت.

وبعد مدة قصيرة على نشر الوزيرة أفيلال لتدوينتها بخطأ وحدة القياس، سارعت بشكل مفاجئ إلى إعادة تصحيح وحدة القياس بعد تنبيهها للخطأ القاتل جراء الإنتشار الواسع للخطأ، في سيناريو مشابه لتصريحها حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين والذي وصفته "بجوج فرانك" في حين يعتبره البعض ريعا.


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أفيلال المياه الشرب الوزيرة القياس الإنقطاع شوف تيفي

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