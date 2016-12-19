 سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة..وبالصور : وزيرة جوج فرنك تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود | بوليتيك

سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود

البسيج يوقف شابا ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية بالصخيرات | حوادث و حقوق

''البسيج'' يوقف شابا ينتمي لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' بالصخيرات

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية | بوليتيك

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية

عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس | مجتمع

عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي | بوليتيك

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي

بالصور.. فضيحة في قلب ماكدونالد بالبيضاء: شوفو كيفاش حصلو شيباني مغربي كيمارس الجنس مع ثلاث طفلات وقدام الناس | حوادث و حقوق

بالصور.. فضيحة في قلب ماكدونالد بالبيضاء: شوفو كيفاش حصلو شيباني مغربي كيمارس الجنس مع ثلاث طفلات

بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي | بوليتيك

بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي

أمريكا ترسل وفدا للحدود لمنع الحرب بين المغرب والبوليساريو | بوليتيك

أمريكا ترسل وفدا للحدود لمنع الحرب بين المغرب والبوليساريو

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل

إنها فوبيا الفشل يا بن كيران

سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود

بتاريــخ : 19 دجنبر 2016 / 01:40 سابقة..وبالصور : وزيرة جوج فرنك تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود | بوليتيك
سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود
عادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بحكومة تصريف الأعمال شرفات أفيلال، إلى خلق ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بعد نشر تدوينة بصفحتها بذات الموقع الإجتماعي، حول حقينة السدود بمدينة

شوف تيفي

عادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بحكومة تصريف الأعمال شرفات أفيلال، إلى خلق ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بعد نشر تدوينة بصفحتها بذات الموقع الإجتماعي، حول حقينة السدود بمدينة تطوان مقدمة إحصاءات عن كمية المخزون من الماء في السدود بتطوان باستعمال وحدة قياس المساحة "المتر المربع" عوض وحدة قياس مخزون المياه المتر المكعب".

وجاءت تدوينة الوزيرة التي انتشرت بين صفحات التواصل الإجتماعي خاصة بمدينة تطوان التي تعاني منذ شهور من أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، حيث تشتكي ساكنة المدينة من الإنقطاعات المتكررة للماء والتي إعترفت الوزيرة شرفات أفيلال بذات التدوينة بوجود إشكالية إنقطاع المياه الصالحة للشرب، رغم التساقطات المطرية المهمة.

 

وقدمت الوزيرة وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، أرقاما عن وضعية حقينات السدود التي تزود مدينة تطوان والجماعات المجاورة، كسد سمير الذي يتوفر حاليا على 6.3 مليون متر مربع بنسبة ملء 15.4 % ، وهو ما أثار حفيظة الغاضبين من مشاكل الماء، والذين سخروا من استعمال الوزيرة وحدة قياس المساحة "المتر المربع" عوض وحدة قياس مخزون المياه المتر المكعب" وأنه كان على المسؤولة الأولى عن قطاع الماء تقديم نسب دقيقة، موضحين أن هذا هو سبب حرمان ساكنة المدينة من الماء الذي يغرقهم في فصل الشتاء بالشوارع وينقطع عنهم في البيوت.

وبعد مدة قصيرة على نشر الوزيرة أفيلال لتدوينتها بخطأ وحدة القياس، سارعت بشكل مفاجئ إلى إعادة تصحيح وحدة القياس بعد تنبيهها للخطأ القاتل جراء الإنتشار الواسع للخطأ، في سيناريو مشابه لتصريحها حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين والذي وصفته "بجوج فرانك" في حين يعتبره البعض ريعا.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أفيلال المياه الشرب الوزيرة القياس الإنقطاع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية | بوليتيك

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي | بوليتيك

هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي

بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي | بوليتيك

بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي

أمريكا ترسل وفدا للحدود لمنع الحرب بين المغرب والبوليساريو | بوليتيك

أمريكا ترسل وفدا للحدود لمنع الحرب بين المغرب والبوليساريو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المياه تحاصر منازل ساكنة حي كرة السبع بتطوان | قنوات أخرى
منذ 22 دقيقة

المياه تحاصر منازل ساكنة حي كرة السبع بتطوان

شوف الصحافة : الاستماع للشهود في قضية سعد المجرد | شوف الصحافة

شوف الصحافة : الاستماع للشهود في قضية سعد المجرد

بالفيديو.. الشموع تضيء ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون | بــووز

بالفيديو.. الشموع تضيء ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون

بالفيديو.. مسيرة ضد إلغاء مجانية التعليم: 90 فالمائة من اولاد الشعب يتقراو فالتعليم العمومي | خارج البلاطو

بالفيديو.. مسيرة ضد إلغاء مجانية التعليم: 90 فالمائة من اولاد الشعب يتقراو فالتعليم العمومي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سابقة..وبالصور : وزيرة جوج فرنك تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

سابقة..وبالصور : وزيرة ''جوج فرنك'' تستعمل وحدة قياس المساحة لحساب مخزون حقينة السدود

البسيج يوقف شابا ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية بالصخيرات | حوادث و حقوق

''البسيج'' يوقف شابا ينتمي لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' بالصخيرات

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية | بوليتيك

بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية

عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس | مجتمع

عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.