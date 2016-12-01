''البسيج'' يوقف شابا ينتمي لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' بالصخيرات ﻿

تمكنت فرقة من مركز الأبحاث القضائية التابعة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بشاب في مقتبل العمر، بعمالة الصخيرات تمارة، بعد تتبع لتحركاته ومراقبة مكالماته الهاتفية مع عنصر ينتمي لتنظيم '' الدولة

شوف تيفي



تمكنت فرقة من مركز الأبحاث القضائية التابعة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بشاب في مقتبل العمر، بعمالة الصخيرات تمارة، بعد تتبع لتحركاته ومراقبة مكالماته الهاتفية مع عنصر ينتمي لتنظيم " الدولة الإسلامية" .

هدا ورصدت مصادر "شوف تيفي" عملية اعتقال "ابراهيم ص"المنتمي لداعش والدي يبلغ من العمر 24 سنة، من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لتمارة وفرقة من مركز الابحات القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطن المعروف إختصارا "بالبسيج".

و بحسب معطيات حصلت عليها "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة، فان الموقوف قد يكون متهما بالتواصل مع عناصر من التنظيم المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض القيام بضرب بعض المصالح داخل المغرب وخارجه.

ومباشرة بعد توقيفه وسط حراسة أمنية مشددة، تم اقتياد المشتبه به مباشرة صوب المركز الأمني بتمارة ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في انتظار تقديمه للقضاء المختص.