بعد تصريحات بن كيران...حزب أخنوش يدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية ﻿

مباشرة بعد الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، اليوم الأحد والتي أرجع فيها سبب البلوكاج الحكومي للأحزاب السياسية، نشر حزب التجمع

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مباشرة بعد الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، اليوم الأحد والتي أرجع فيها سبب البلوكاج الحكومي للأحزاب السياسية، نشر حزب التجمع الوطني للأحرار مقطعا مصورا يدعو فيها المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الإنتخابية للمشاركة في تحصين الديموقراطية وفق الفيديو.

وكان عبد الإله بن كيران قد أرجع تعثر البث في تشكيل الحكومة إلى "إملاءات" لحزب التجمع الوطني للأحرار بوضع شرط مسبق وهو ما يرفضه بن كيران، مصرحا بأنه وجه نداءا لحزب التجمع الوطني للأحرار بالتراجع عنه.

ودعا بن كيران كذلك الحاضرين للقاء إلى التقرب من المواطنين والدفاع عن مصالحهم، فيما لام الأحزاب السياسية عن البلوكاج الحكومي، مصرحا بأن تراجع الأحرار عن شرطه سينهي أزمة تشكيل الحكومة.

من جهة ثانية بث الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للاحرار مقطع فيدبو يحث المقاطعين للإنتخابات إلى الإسراع بالتسجيل في اللوائح قبل 21 دجنبر الجاري، وهو المقطع الذي يغزو موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك عشية اليوم بين الصفحات التي أنشأها موالون للحزب.

هذا، وسبق لبعض فروع حزب التجمع الوطني للأحرار أن عقدت إجتماعات للبحث عن سبل للمشاركة في توعية المواطنين التسجيل للمشاركة في الإنتخابات والتأكد من تسجيلهم بالمناطق التي يقطنون بها تزامنا والزيارات التي يقوم بها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الجهات للوقوف على الهياكل التنظيمية، وهي المؤشرات التي فسرها البعض بإستعدادات الحزب لإنتخابات قادمة.