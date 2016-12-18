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عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 23:47 عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس | مجتمع
عاجل وبالصور.. هذا هو الخبر السار بخصوص العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس
بعد أقل من 48 ساعة من نشر ''شوف تيفي'' تفاصيل الحكاية المأساوية لعروسة فاس والتي تم تسميمها بالسحر والشعوذة ''التوكال'' ليلة عرسها، علمت شوف تيفي بأن أحد المحسنين، قرر التكفل بمصاريف علاجها خلال الفترة

"شوف تيفي"

بعد أقل من 48 ساعة من نشر "شوف تيفي" تفاصيل الحكاية المأساوية لعروسة فاس والتي تم تسميمها بالسحر والشعوذة "التوكال" ليلة عرسها، علمت شوف تيفي بأن أحد المحسنين، قرر التكفل بمصاريف علاجها خلال الفترة المقبلة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فاعل الخير الذي رفض الكشف عن هويته، قام بنقل "نهاد" إلى مصحة خاصة لمعاينة حالتها، حيث من المنتظر أن تجري عملية جراحية غدا الاثنين.

وكانت "شوف تيفي" قد نشرت التفاصيل الكاملة لحكاية نهاد المؤلمة، والتي كانت ضحية حبيبها السابق وصديقتها التي قامت باتفاق مع هذا الأخير، بتسميمها ما أدى إلى دخولها في غيبوبة جعلتها تفقد القدرة على المشي..نتمنى الشفاء العاجل للعروسة نهاد..

العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس

العروسة نهاد التي تعرضت للسحر ليلة عرسها بفاس

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حكاية التوكال فاس حكاية السحر الشعوذة

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