هذا هو القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي سيعوض بنكيران على رأس البيجيدي ﻿

قرر حزب العدالة والتنمية إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، المقرر عقده الصيف المقبل، والذي سينتخب أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران.

"شوفي تيفي"

قرر حزب العدالة والتنمية إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، المقرر عقده الصيف المقبل، والذي سينتخب أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران.



وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الاثنين، فإن الأمانة العامة للحزب، أعلنت في اجتماعها، السبت الماضي، الانكباب على عدد من المهام التنظيمية من قبيل المؤتمر الوطني، والمصادقة على مشروع مقرر تنظيمي خاص بالمنتخبين المحليين تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منتخبي الحزب، يروم إلى تنظيم عمل أعضاء الجماعات الترابية.



وأوضحت اليومية بأن الإعلان عن صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، جاء ليعيد إلى الواجهة سؤال الخلافة بقوة داخل الحزب، ويفتح المجال أمام عدد من صقور الحزب، للتنافس حول منصب الأمانة العامة.



ويبقى اسم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب،من أقوى الأسماء المرشحة لخلافة بنكيران، وهو الذي سبق أن نافس بنكيران على المنصب، ليؤول بأغلبية إلى بنكيران ب 224 صوتا من أصل 433 المعبر عنها، في حين حصل العثماني على 149 صوتا.