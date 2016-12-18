بالصور.. فضيحة في قلب ماكدونالد بالبيضاء: شوفو كيفاش حصلو شيباني مغربي كيمارس الجنس مع ثلاث طفلات وقدام الناس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن فضيحة من العيار الثقيل، شهدها ''ماكدونالد'' بمرس السلطان بالبيضاء، قبل قليل، بطلها شخص في عقده السادس، تم ظبطه في وضع مخل بالحياء مع ثلاثة طفلات.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن فضيحة من العيار الثقيل، شهدها "ماكدونالد" بمرس السلطان بالبيضاء، قبل قليل، بطلها شخص في عقده السادس، تم ظبطه في وضع مخل بالحياء مع ثلاثة طفلات.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن زبناء ماكدونالد، صدموا من وقاحة الحوار بين "الشيباني" والطفلات الثلاثة، وازدادت صدمتهم، حينما شاهدوا طفلة، تقوم بمداعبة الجهاز التناسلي للمعني بالأمر الذي كان في حالة انتشاء، ليسارعوا إلى إبلاغ مدير المطعم ، والذي صدم بدوره من المشهد المقزز ، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت باعتقال المعني بالأمر البالغ من العمر 60 عاما، والطفلات الثلاث البالغات على التوالي 5 و 7و 13 سنة، وقدتم اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن من أجل التحقيق معهم.