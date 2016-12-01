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بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 22:04 بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي | بوليتيك
بنكيران يستعد للرحيل عن قيادة البيجيدي
كشفت يومية ''الأحداث المغربية'' في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، أن قيادة العدالة والتنمية، لم تحسم خلال اجتماعها أمس السبت، في خيارات الخروج من حالة تعثر تشكيل الأغلبية الحكومية، التي تدخل شهرها

"شوف تيفي"

كشفت يومية "الأحداث المغربية" في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، أن قيادة العدالة والتنمية، لم تحسم خلال اجتماعها أمس السبت، في خيارات الخروج من حالة تعثر تشكيل الأغلبية الحكومية، التي تدخل شهرها الثالث.

وأوضحت اليومية بأن الأمانة العامة وبعد استماعها للعرض السياسي لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين وأمين عام الحزب، أرجأت الحسم في الموضوع إلى التداول بشأنه في اجتماع لاحق.

ويبدو أن ابن كيران تضيف اليومية، بدأ في ترتيب آخر أيامه على رأس حزب العدالة والتنمية، موضحة بأن مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، كشفت في اتصالات معها أن التحضير لانتخاب خليفة لابن كيران، سيكون خلال دورة المجلس الوطني،المرتقبة في منتصف الشهر القادم بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن الذي تأجل لتزامن تاريخه مع الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

وأشارت الأحداث المغربية إلى أن مواقف حزب العدالة والتنمية لم تخرج عن رؤى الأمين العام، وعلى الرغم من أن الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة لم تحسم في إعلان موحد عن موقف قيادة الحزب من صعوبة تشكيل التحالف الحكومي، مرجئا نقاش الموضوع إلى اجتماع لاحق، فإن مصادر موثوقة، اعتبرت أن أعضاء الأمانة العامة ، رفضوا بشكل مطلق،دعوات التجمع الوطني للأحرار بإبعاد حزب الاستقلال عن التحالف الحكومي،مساندين في ذلك "وعد" ابن كيران لقيادات حزب الاستقلال.

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