أمريكا ترسل وفدا للحدود لمنع الحرب بين المغرب والبوليساريو ﻿

أكدت وسائل إعلامية موريتانية نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لوفد دبلوماسي الى منطقة الكركرات للوقوف على التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة منذ شهرغشت

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أكدت وسائل إعلامية موريتانية نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لوفد دبلوماسي الى منطقة الكركرات للوقوف على التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة منذ شهرغشت الماضي.

وأفاذت ذات المصادر، أن الولايات المتحدة أصبحت ترسل وفودا دبلوماسية أمريكية لتزور وبصورة منتظمة المناطق الجنوبية للمغرب والمناطق الحدودية التي توجد تحث إشراف المينورسو.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة، أنه من المرتقبأان يحل القنصل الأمريكي بالدار البيضاء ” ألان أندري ” بمدينة الداخلة في الأيام القادمة، قبل الإنتقال نحو منطقة الكركرات من أجل الوقوف عن كثب على الوضع في المنطقة ورفع تقارير إلى المسؤولين الأمريكيين بواشنطن التي تتخوف من نشوب حرب على الحدود خاصة وأن أمتارا قليلة تفصل عناصر من الجبهة الإنفصالية ووحدات الجيش المغربي على الحدود.