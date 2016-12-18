عاجل وبالصور..حادثة سير خطيرة بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط على مستوى منطقة عين البرجة، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة من نوع هيونداي بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط على مستوى منطقة عين البرجة، قبل قليل، حادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة خفيفة من نوع هيونداي بطريقة مروعة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن سيدة كانت تقود السيارة وحاولت تجنب الاصطدام بقطة، لتفقد السيطرة على المقود ما تسبب في انقلابها.



وأضاف المصدر ذاته أنه رغم خطورة الحادثة إلا أن السائقة وطفليها اللذين كانا برفقتها على متن السيارة،لحسن الحظ لم يصابوا بأي جروح، موضحا بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة الأولية.