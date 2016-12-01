عاجل.. قبل أيام من احتفالات رأس السنة: تفكيك خلية إرهابية بمدينة مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فجر اليوم الأحد، من اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في علاقتهم بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

"شوف تيفي"



قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فجر اليوم الأحد، من اعتقال سبعة أشخاص يشتبه في علاقتهم بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وحسب مصادر مراكشية فإن أفراد هذه الخلية، يقطنون بأحياء سيدي يوسف بن علي والمحاميد والداوديات، وقد تمت مداهمة مقرات سكناهم،وحجز العديد من الأدلة التي تشير إلى علاقتهم بالتنظيم المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال البسيج، قاموا بنقل الموقوفين إلى مقر المكتب المركزي بمدينة سلا من أجل تعميق البحث معهم.



وتجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"،كشفت اليوم الأحد،عن توقيف شابين بمدينة بني ملال وآخرين في كل من قلعة السراغنة واشتوكة أيت باها، يشتبه في وانتمائهم للتنظيم المتطرف المذكور.