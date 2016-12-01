مسيرات إحتجاجية وطنية ضد سياسة بن كيران لإلغاء مجانية التعليم ﻿

شهدت العديد المدن المغربية وقفات إحتجاجية ومسيرات ضد إلغاء مجانية التعليم، من تنظيم فاعلين نقابيين ونشطاء حقوقيين عشية اليوم الأحد 18 من الشهر الجاري.

شوف تيفي



شهدت العديد المدن المغربية وقفات إحتجاجية ومسيرات ضد إلغاء مجانية التعليم، من تنظيم فاعلين نقابيين ونشطاء حقوقيين عشية اليوم الأحد 18 من الشهر الجاري.



ورفع المحتجون شعارات ضد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران معبرين عن رفضهم لمشروع الإصلاح برمته إن كان الهدف منه ضرب مجانية التعليم، حيث تأتي الإحتجاجات تزامنا مع الدعوة التي أطلقتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للاحتجاج على المشروع الحكومي للقانون الإطار الرامي لفرض رسوم على التعليم وإلغاء المجانية.



وهاجم المحتجون الحكومة المنتهية ولايتها بعد السياسة المتبعة في قطاع التعليم العمومي، حيث طالب بعض المحتجون المنتمون للنقابات المشاركة، إلى التعبئة لتجسيد خطوات أكثر تصعيدا ضد الإجراءات الأخيرة التي ستزيد من تأزيم قطاع التعليم.



هذا، وعلمت "شوف تيفي" أن بعض المحامين يعتزمون رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لإلغاء أي قرار إداري سيمس بمجانية التعليم العمومي، حيث ينتظر فقط أن تخرج التوصية التي طلبها بن كيران من المجلس الأعلى للتعليم إلى الوجود لتفعيل المساطر القانونية.