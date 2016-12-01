عاجل.. البسيج يطيح بشخص يشتبه في علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية في أشتوكة آيت باها ﻿

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فجر اليوم الأحد، بدوار أغرايس الموجود على مستوى جماعة أيت عميرة باشتوكة أيت باها من اعتقال شاب في عقده الثاني يشتبه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية

"شوف تيفي"



قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فجر اليوم الأحد، بدوار أغرايس الموجود على مستوى جماعة أيت عميرة باشتوكة أيت باها من اعتقال شاب في عقده الثاني يشتبه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.



وتم اعتقال الشاب البالغ من العمر 24 عاما، ونقله إلى مدينة الرباط من أجل التحقيق معه والكشف عن علاقته بالتنظيم الإرهابي المذكور.



تجدر الإشارة إلى أن رجال الخيام،تمكنوا كذلك فجر اليوم الأحد، من إيقاف شابين بمدينة بني ملال يشتبه في علاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية.