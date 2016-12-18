 سنتان بعد رحيله .. صورة نادرة للمرحوم ''محمد البسطاوي'' ﻿
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سنتان بعد رحيله .. صورة نادرة للمرحوم ''محمد البسطاوي''

بتاريــخ : 18 دجنبر 2016 / 19:54 سنتان بعد رحيله .. صورة نادرة للمرحوم محمد البسطاوي | ثقافة و فنون
سنتان بعد رحيله .. صورة نادرة للمرحوم ''محمد البسطاوي''
سنتان,بعد,رحيله,..,صورة,نادرة,للمرحوم,''محمد,البسطاوي''

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

في الذكرى الثانية على رحيله حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة نادرة وقديمة للمرحوم "محمد البسطاوي" في منزله و بين أفراد أسرته وهو يداعب أبنائه الصغار .

و يظهر المرحوم "البسطاوي" و هو يحمل ابنه "هاشم" مرتديا قبعة وقميصا صوفيا مزركشا كان قد استعان به في تجسيد دور" المعطي" في المسلسل التلفزيوني " أولاد الناس " , فيما جلس أسامة جانبا وهو يصفق بيده في صورة معبرة عن الحب الذي كان يكنه "البسطاوي" الأب لأفراد أسرته.

و كان النجم "محمد البسطاوي" قد فارق الحياة يوم17 دجنبر من سنة 2014 بالمستشفى العسكري في مدينة الرباط بعد صراعه مع مرض عضال لم ينفع معه علاج .

محمد البسطاوي

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

في الذكرى الثانية على رحيله حصلت قناة شوف تيفي على صورة نادرة وقديمة للمرحوم محمد البسطاوي في منزله و بين أفراد أسرته وهو يداعب أبنائه الصغار .

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