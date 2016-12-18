سنتان بعد رحيله .. صورة نادرة للمرحوم ''محمد البسطاوي'' ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر
في الذكرى الثانية على رحيله حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة نادرة وقديمة للمرحوم "محمد البسطاوي" في منزله و بين أفراد أسرته وهو يداعب أبنائه الصغار .
و يظهر المرحوم "البسطاوي" و هو يحمل ابنه "هاشم" مرتديا قبعة وقميصا صوفيا مزركشا كان قد استعان به في تجسيد دور" المعطي" في المسلسل التلفزيوني " أولاد الناس " , فيما جلس أسامة جانبا وهو يصفق بيده في صورة معبرة عن الحب الذي كان يكنه "البسطاوي" الأب لأفراد أسرته.
و كان النجم "محمد البسطاوي" قد فارق الحياة يوم17 دجنبر من سنة 2014 بالمستشفى العسكري في مدينة الرباط بعد صراعه مع مرض عضال لم ينفع معه علاج .
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