سنتان,بعد,رحيله,..,صورة,نادرة,للمرحوم,''محمد,البسطاوي''

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر



في الذكرى الثانية على رحيله حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة نادرة وقديمة للمرحوم "محمد البسطاوي" في منزله و بين أفراد أسرته وهو يداعب أبنائه الصغار .

و يظهر المرحوم "البسطاوي" و هو يحمل ابنه "هاشم" مرتديا قبعة وقميصا صوفيا مزركشا كان قد استعان به في تجسيد دور" المعطي" في المسلسل التلفزيوني " أولاد الناس " , فيما جلس أسامة جانبا وهو يصفق بيده في صورة معبرة عن الحب الذي كان يكنه "البسطاوي" الأب لأفراد أسرته.

و كان النجم "محمد البسطاوي" قد فارق الحياة يوم17 دجنبر من سنة 2014 بالمستشفى العسكري في مدينة الرباط بعد صراعه مع مرض عضال لم ينفع معه علاج .