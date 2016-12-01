عاجل وبالفيديو.. استنفار أمني وحريق مهول بحافلة للنقل العمومي في مراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

تعرف منطقة المحاميد بمدينة مراكش، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، عقب اندلاع حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي.

"شوف تيفي"



تعرف منطقة المحاميد بمدينة مراكش، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، عقب اندلاع حريق مهول داخل حافلة للنقل العمومي.



وفور اندلاع هذا الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة،حلت المصالح الأمنية بعين المكان، مرفوقة بشاحنة تابعة للوقاية المدينة والتي تعمل على إخماد النيران التي التهمت الحافلة بالكامل.



وبالرغم من خطورة هذا الحريق فإنه ولحسن الحظ لم يخلف خسائر في الأرواح، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة.